港报社评：大签名展示磅礡民意，反对派不可置若罔闻--文汇报5月18日

「保普选反暴力大联盟」发起一连9天的支持政改大签名行动昨日结束，签名总数要今天才公布，但截至第8日已有96万个签名，联盟发言人周融估计最终会有超过100万人签名。比起造假笃数的「锺氏民调」来，支持政改大签名行动不仅展示了气势磅的强大民意，而且显示的是最准确最真实的民意。在支持政改的真正主流民意面前，反对派应调整反对政改的错误立场，顺应主流民意，支持政改方案通过。

期盼2017年实现500 万合资格选民「一人一票」选举行政长官，是本港社会的主流民意和最大共识。在政改方案公布后，多个民调都显示，支持通过以基本法和人大「8．31」决定为基础的政改方案的比率，超过半数以至六成以上。支持政改签名总数逾百万，进一步反映出广大市民希望香港依法落实普选，传达出社会各界希望香港和平稳定发展的心声。

今次支持政改签名行动总共只有9天，支持政改方案通过的主流民意还远远未得到充分表达，特别是向来在政治上相对沉默的中产阶层，还有待他们发出撑政改的声音。香港中产阶级素以务实、理性、辛勤打拚的精神闻名，香港需要这样的精神来结束无休止的争拗内耗，通过政改方案，集中精力改善民生发展经济。这次政改对香港和香港中产阶层而言，都是不可错失的好机会。香港中产阶级应踊跃发声，以形成更大的民意，迫使反对派议员顺应包括中产在内的主流民意，给普选放行。

特区政府提出的普选方案不仅是最好的方案，也是最后的方案，没有修改的空间，任何人都须放弃中央在最后关头会作出让步的幻想。现在问题的关键，不是讨论是否修改或延迟表决政改方案，而是立法会必须顺应民意通过政改方案。

反对派以刻意误导、催谷预期、倒逼中央等行径企图迫使中央让步，是绝对行不通的。反对派议员漠视民意，企图以少数骑劫多数，是公然与民意为敌，只会受到选民谴责和唾弃。通过政改方案对港人有利，对反对派无害，掌握关键少数票的反对派议员不可拿港人的福祉赌一铺，而应给普选放行。

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