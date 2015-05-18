港报社评：纾缓塞车难寓禁于征，老问题须启动新思维--明报5月18日

交通谘询委员会就纾缓交通挤塞提出12点建议措施，获得政府原则上认同，这些措施可分为短期、中期及长期3类，包括提升汽车首次登记税及牌费，建议登记税加幅为15%；把俗称「牛肉乾」的定额罚款由现时的320元增至450元；中环湾仔绕道建成后，在中环设立电子道路收费系统；以及增设泊车转乘设施。连串做法引起社会讨论，综合而论，根据过去经验，加牌费未必有效，反而以新思维对待这一老问题，也许会有所启发。

塞车影响生活质素，私家车10年增四成

正如其他路少车多的国际城巿一样，香港的塞车情况日趋严重，生活质素受损，长远更会影响香港的竞争力。路面挤塞与私家车大幅增加不无关系，2003年至2013年的10年间，汽车由约52万架增至68万架，其中私家车增幅更达四成；行车速度由每小时25.6公里减慢到22.7公里；在繁忙时间，个别地区如港岛德辅道西更低至每小时不到10公里。与此同时，香港的路面却未见大幅度增加，2003年到2013年这段时期，公共道路只增加0.9%，与汽车的增加速度相比，两者之间难以匹配。

塞车是长久以来的城巿问题，1980年代港英政府曾提出电子道路收费系统构想，其后胎死腹中，塞车的情况有增无减，政府未见有具策略性的应对之道。政府能拿出来的其中一种做法，是手掌拍脑袋式的寓禁于征，大幅增加汽车登记税及牌费，企图藉此阻遏买车的需求。然而这种做法在经济畅旺年代根本无法起到作用，事实上，以2003年增加汽车首次登记税为例，加税后一段时期私家车的增加幅度确是稍见回稳，但之后又再出现持续升幅。如今提出增加汽车首次登记税，若无其他措施相辅相成，加税效果极可能会是另一次的过眼云烟。

情况与香港类近的是新加坡，同样地少人多车多，新加坡实行的是严厉控制车辆措施，买一辆汽车要先通过拍卖买一张可用年期为10年的「拥车证」，之后才可以购买汽车。近年「拥车证」价格约在9万新加坡元，即约52万港元，有促狭者称在当地买车昂贵，比起买楼不遑多让云云。然而这种寓禁于微的做法，针对的是汽车拥有权而不是道路使用权，难以从根本上纾缓汽车挤塞状况。因此，这就必须有其相关配套，电子道路可能是解决塞车的一帖药方。

解决塞车须全面统合,缺乏诱因则举步维艰

交通挤塞是某一地区在特定时间的现象，等于中区大塞车不会发生在星期日或假期，倘若一刀切大加汽车首次登记税，对那些绝少进入塞车地区的车辆拥有者绝不公平。面对塞车这个老问题，若不以新思维应对，便会堕入旧日做法，以加税加费这些惩罚性措施处理，到头来无法根治，更会带来社会反弹。新加坡买车虽要先买「拥车证」，但其电子道路收费系统也起着重要作用；同样是英国首都伦敦，电子道路收费系统也能解决一定问题。单一类型的做法，无法得到全面效果，有机的结合有其需要。

众所周知，本港的塞车区域主要集中港岛北部一带，电子道路收费系统之外，可考虑泊车转乘措施，在塞车地区外围设立停车场，驾驶者由此转乘公共交通工具进入该区，减少中心地区汽车流量。但这种做法必须有鼓励因素，否则车主缺乏诱因在区外泊车再转乘公共交通系统。但本港土地寸金尺土，能否找到合适地点设立大型停车场，令驾驶者在繁忙时间转车过程之间没有虚耗时间，选址及接驳公共交通工具的可靠度必须注意，否则事倍功半，得不偿失。

伦敦巿长约翰逊踏单车上班，成为这个古老国家的清新一景，有人会称之为政客做「骚」，除却这种臆度猜测，当塞车之下汽车时速不到10公里，而一般单车驾驶速度是20公里，对大塞车时困在汽车的驾驶者而言，单车不啻是脱离车阵的一条出路。以此观照，其实更大的出路，在于如何改变人们的习惯，以新思维解决老问题，总胜于因循守旧走回头路。

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