《中国新债预测》国开行短券定位仍低于二级，走势渐稳差距有限

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债

* 期限及招标金额：1年40亿元；3/7年70亿元；5年60亿元；10年80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：5月19日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 8位(券商和银行)

* 预测区间: 2.43%-2.59%；3.30%-3.38%；3.55%-3.63%；3.86%-3.97%；3.85%-3.92%

* 预测均值: 2.49%；3.34%；3.58%；3.91%；3.89%

路透上海5月18日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，资金持续宽松利好短券，中短品种定位有望继续低于二级。只是近期非国开债取代国开债风头渐起，后者新债发行较二级折让幅度将有所收窄，一至五年预测均值为2.49%、3.34%和3.58%。

另外，近期长债不被看好，明日七至10年品种料与二级水平接近，并且不排除略高的可能。二者利率预测均值分别为3.91%和3.89%。

至于今日下午招标的首批地方债，因非市场化发行仍占主导，并未给后市提供有效的走势参考。

华中一银行交易员认为，明日新债中，一年等稍等期限利率有望继续低于二级，但差距预计有限。而且在收益率曲线陡峭化背景下，七和10年收益率甚至可能高于二级。

“整体来说之前的(降息和资金松等)利好消化的差不多了，市场最近应该会盘整一段。”

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.5572%、3.3559%、3.5743%、3.9340%和3.8756%。

二级市场上，国开行相近期限券种最新成交收益率分别在2.55%、3.3750%、3.62%、3.89%和3.88%附近。

明日招标五期债为该行今年第11、七、八、九和10期金融债增发，票面利率为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/7年70亿元；5年60亿元；10年80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月19日9:30-10:30；7/10年：5月19日9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月21日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 5/20-5/21

上市日 1年：5月25日；3/5/7/10年：5月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%