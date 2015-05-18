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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 10:36 BJT

香港新股：华泰证券锁定马化腾、平安等13名基础投资者--销售文件

路透香港5月18日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国大型券商--华泰证券（HTSC） 香港IPO（首次公开发售）已锁定腾讯 主席马化腾、中国平安 等13名基础投资者，合共认购其逾四成发售股份。

华泰证券设定招股价区间为每股20.68-24.8港元，发售14亿股新H股股，集资289.5-347.2亿港元（37-45亿美元）。假设超额配售权获得行使，最终集资额将增至最多52亿美元。

文件显示，该公司已锁定13名基础投资者合共认购约19亿美元的股份，单个认购金额介乎0.5-2亿美元，并设有六个月禁售期。其中，马化腾与平安 的认购金额均为1亿美元。（见下表）

华泰证券今天开始路演，预计5月21日截止认购，6月1日在联交所正式挂牌上市，上市编号为“6886.HK”。联席保荐人为华泰金融、摩根大通 以及瑞银 。

以招股价上限计，华泰证券H股上市后市值约1,448-1,736亿港元（187-224亿美元）。

以下为各基础投资者认购金额：

投资者 认购金额（亿美元）

1. Hillhouse 2

2. NetEase Hong Kong and

Sino Intelligence 2

3. 富邦人寿 2

4. 新华资产管理 2

5. 工银资产管理 2

6. Sequoia Gopher 2

7. 惠理 1.5

8. Advance Date* 1

9. 平安 1

10. OZ Funds 1

11. Glow Land 1

12. China Sinorock 1

13. Myriad 0.5

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共计 19

注：* Advance Date为马化腾全资拥有公司。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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