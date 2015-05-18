香港新股：华泰证券锁定马化腾、平安等13名基础投资者--销售文件

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透香港5月18日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国大型券商--华泰证券（HTSC） 香港IPO（首次公开发售）已锁定腾讯 主席马化腾、中国平安 等13名基础投资者，合共认购其逾四成发售股份。
华泰证券设定招股价区间为每股20.68-24.8港元，发售14亿股新H股股，集资289.5-347.2亿港元（37-45亿美元）。假设超额配售权获得行使，最终集资额将增至最多52亿美元。
文件显示，该公司已锁定13名基础投资者合共认购约19亿美元的股份，单个认购金额介乎0.5-2亿美元，并设有六个月禁售期。其中，马化腾与平安 的认购金额均为1亿美元。（见下表）
华泰证券今天开始路演，预计5月21日截止认购，6月1日在联交所正式挂牌上市，上市编号为“6886.HK”。联席保荐人为华泰金融、摩根大通 以及瑞银 。
以招股价上限计，华泰证券H股上市后市值约1,448-1,736亿港元（187-224亿美元）。
以下为各基础投资者认购金额：
投资者 认购金额（亿美元）
1. Hillhouse 2
2. NetEase Hong Kong and
Sino Intelligence 2
3. 富邦人寿 2
4. 新华资产管理 2
5. 工银资产管理 2
6. Sequoia Gopher 2
7. 惠理 1.5
8. Advance Date* 1
9. 平安 1
10. OZ Funds 1
11. Glow Land 1
12. China Sinorock 1
13. Myriad 0.5
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共计 19
注：* Advance Date为马化腾全资拥有公司。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
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