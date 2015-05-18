主要国家经济指标预测--5月19日****

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日(二) 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.2% (较上年同期) 持平 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.0% +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 4月 +0.8% +0.3% (较上年同期) -11.5% -13.0% 产出物价(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -1.6% -1.7% 核心产出(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 德国ZEW景气判断指数 5月 正49.0 正53.3 ZEW现况指数 正69.5 正70.2 0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 3月 顺差223 顺差203 0900 欧元区HICP(较前月) 4月终值 +0.2% +1.1% (较上年同期) 持平 持平 扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.3% +1.2% 1230 美国建筑许可年率(万户) 4月 106.5 104.2 房屋开工年率(万户) 101.9 92.6 (较上年同期) +0.6% +0.6% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% (环比年率) +1.5% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.2% +0.5% GDP资本支出(较前季) +0.8% -0.1% GDP外部需求(较前季) -0.1% +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月17日(日) 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +2.9% +1.8% (较上年同期) +2.6% -7.2% 5月18日(一) 0130 澳洲新车销售 4月 -1.5% -- 0430 日本工业生产 3月修正值 -0.8% -- 产能利用率(较前月) -1.2% -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -2.8% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 顺差4.87 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差40.6 -- 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 54 57 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 -- (较上年同期) -3.6% -- 2245 新西兰PPI投入物价 第一季 -1.1% -0.7% 产出物价 -0.9% 持平 (完)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。