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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--5月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    
    5月19日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               4月       +0.4%     +0.2%
                (较上年同期)                                      持平      持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.4%     +0.2%
                              (较上年同期)                       +1.0%     +0.9%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)             +0.4%     +0.2%
                                            (较上年同期)         +0.9%     +0.9%
    0830 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)         4月       +0.8%     +0.3%
                                      (较上年同期)              -11.5%    -13.0%
                              产出物价(较前月)                   +0.2%     +0.2%
                                      (较上年同期)               -1.6%     -1.7%
                              核心产出(较前月)                    持平      持平
                                      (较上年同期)               +0.1%     +0.1%
    0900 德国ZEW景气判断指数                           5月      正49.0    正53.3
             ZEW现况指数                                        正69.5    正70.2
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)          3月     顺差223   顺差203
    0900 欧元区HICP(较前月)                        4月终值       +0.2%     +1.1%
                   (较上年同期)                                   持平      持平
               扣除食品与能源的HICP(较前月)                      +0.3%     +1.2%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        4月       106.5     104.2
             房屋开工年率(万户)                                  101.9      92.6
                                   (较上年同期)                  +0.6%     +0.6%
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值      +0.4%     +0.4%
                           (环比年率)                            +1.5%     +1.5%
             GDP民间消费(较前季)                                 +0.2%     +0.5%
             GDP资本支出(较前季)                                 +0.8%     -0.1%
             GDP外部需求(较前季)                                 -0.1%     +0.2%

    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    
    5月17日(日)
    2350 日本机械订单(较前月)                         3月        +2.9%     +1.8%
                     (较上年同期)                                +2.6%     -7.2%
    
    5月18日(一)
    0130 澳洲新车销售                                 4月        -1.5%       --
    0430 日本工业生产                            3月修正值       -0.8%       --
             产能利用率(较前月)                                  -1.2%       --
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     3月        -2.8%       --
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 3月     顺差4.87       --
               全球贸易收支(亿欧元)                           顺差40.6       --
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         5月           54        57 
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              4月         持平       --
                                (较上年同期)                     -3.6%       --
    2245 新西兰PPI投入物价                          第一季       -1.1%     -0.7%
                  产出物价                                       -0.9%      持平 (完)

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