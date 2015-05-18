中国资管：上周20款集合信托产品发行，平均规模下降期限缩短

路透北京5月18日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（5月9-15日）共有12家信托公司发行了20款集合信托产品，发行量环比减少20款，降幅为50%。
20款新发行产品中，19家公布了募集规模，平均计划募集规模为1.63亿元，环比减少0.034亿元，降幅为2.05%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为32.55亿元，环比下降33.92亿元，降幅为51.03%。
其中，募集规模最大的是国民信托发行的“成都龙泉工投股权投资集合资金信托计划”，募集规模为5亿元，这是一款股权投资类产品。
从期限上看，18款新发行产品公布了期限，平均期限21.22个月，环比缩短2.36个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 3 8.80% 下降0.78个百分点
24个月期 12 9.93% 下降0.2个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了10款，金融领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了3款，工商企业领域产品发行了1款，其他领域产品发型了2款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了7款，贷款运用类产品发行了3款，组合运用类产品发型了5款，债权投资类产品发行了2款，股权投资类产品发行了2款，其他类产品发行了1款。
**成立集合信托产品43款**
统计时间内共有19家信托公司成立了43款集合信托产品，成立数量环比增加20款，增幅为86.96%。
43款新成立产品中，37款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.81亿元，环比减小0.075亿元，降幅为8.48%。
其中，成立规模最大的分别是四川信托成立的“宏赢106号证券投资集合资金信托计划”和杭工商信托成立的“合肥宝汇置业公司股权及债权投资项目集”， 成立规模均为3亿元。
上周共有26款新成立产品公布了期限，平均期限15.23个月，环比缩短5.34个月。上周共有5款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10%，环比上升0.27%，涨幅为2.74%。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了26款，房地产领域产品成立了5款，基础设施领域产品成立了5款，工商企业领域产品成立了3款，金融领域产品成立了1款，其他领域产品成立了3款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了26款，权益投资类产品成立了8款，贷款运用类产品成立了3款，组合运用类产品成立了2款，股权投资类产品成立了1款，其他类成立了3款。（完）
(整理 王蕾; 审校 李贺/张喜良)