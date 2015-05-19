《香港已公布新股发行上市日程表》--5月19日

路透香港5月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *5/19-22 华泰证券 14 289.5-347.2 20.68-24.8 6/1 华泰金融、摩根大 通及瑞银 5/14-19 德基科技 1.5 2.73-3.6 1.82-2.4 5/27 交银国际 5/13-18 云南水务投资<6839.H 2.875 14.4-16.67 5-5.8 5/27 招商证券（香港） K> 介绍上市 长江实业地产<1113.H 不适用 不适用 不适用 6/3 美银美林及汇丰 K> 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5/12 滴达国际 0.68 1.36 升42.6% 华富嘉洛 4/30 昊海生物科技 59 23.6 跌1% 瑞银 4/16 现恒建筑 0.66 1.32 升80.3% 东英 4/10 广发证券 18.85 279 升34.7% 广发证券(香港)及高盛 4/8 NIRAKU 1.18 3.54 升0.8% 申银万国 3/31 高伟电子 4.25 8.84 跌9.9% 摩根士丹利 3/31 福耀玻璃 16.8 73.9 升13% 招商证券及瑞银 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)