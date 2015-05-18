中国汇市：人民币早盘小涨，缺乏方向指引短线料延续窄幅整理

路透上海5月18日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅上涨，中间价四连升至15个月新高。交易员表示，人民币并无明显方向性预期，早盘即期汇价在不足20个点子的区间内运行，而客盘结购汇意愿相当，短期料延续窄幅波动。

他们并称，中间价稳步升值，多半因国际美元 走弱，但对人民币即期汇率指引作用有限。预计整个二季度汇价都有望延续区间窄幅整理走势，除非国际美元出现明显的升贬值，或中国经济出现企稳迹象。

“目前看结购汇都有，但量都不大，市场缺乏明显的方向性预期，估计短期内也不会有方向出来，”一国有大行交易员表示，“美元指数虽小幅走弱，但已经稳定下来，外部环境相对平静，人民币也会延续盘整。”

北京时间11:34，人民币兑美元即期报6.2033元，上日收报6.2061元。今日人民币兑美元中间价 为6.1079元，创下2014年2月18日（6.1073）以来新高，上日中间价为6.1085元。

由于市场缺乏方向，场内交投仍维持近期以来的清淡市况。截止北京时间11:34，美元兑人民币成交额 仅为42.4亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周一亚洲盘初守在三个月低位附近，之前美国公布经济数据欠佳，强化对美联储将等待更久才升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2455/6.2505，上日尾盘为6.2445。

北京时间11:34，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2028/6.2048元，上一交易日尾盘报6.2024元。