中国货币市场：回购利率跌势稍缓，资金充盈依旧新股IPO料无压力

路透上海5月18日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率跌势稍缓，隔夜回购小降仍在1%上方徘徊，七天品种则微涨；不过流动性宽松依旧，尽管本周又将面临新股密集IPO，但以目前资金的充盈程度应对料无压力。

交易员称，与近期不同的是，今日回购利率开盘价接近上日加权收盘价，这是否意味着价格的主动引导趋弱化仍待观察；不过即使不考虑开盘价的因素，从市场供求情况看，资金利率低位运行仍将会维持一段时间。

“每天基本都是这样，一大早就消停了，感觉现在已经可以忽略新股(IPO的影响)了，钱实在是太多了，”华东一银行交易员表示。

本周将有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日集中在周二至周四。

她谈到，之前降准以及多种宽松政策释放了大量的资金，不过由于实体经济疲弱，这些资金大多都淤积在银行间市场；此外在回购利率持续下行后，最近同业存单发行利率跌幅也有所加快，其与同期限回购的利差已从此前的几十个基点(bp)，逐步缩减到10个bp左右。

今日长期资金方面，一年期的shibor 今日仍维持了7个bp的降幅，而1-3个月Shibor的跌幅均在10个bp以上。

对于资金价格的是否还有进一步下行空间，上海一银行交易员谈到，“现在不好说底在哪儿啊，之前看的一些底线不也都是被破了。”

最近一次银行间市场隔夜回购加权利率低于1%的情况，出现在2009年8月。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0219 1.0371 -1.52

七天 1.8931 1.8820 +1.11

14天 2.3508 2.3599 -0.91

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5600 0.5900 +97.00

七天 2.6400 0.4150 +222.50

14天 2.4000 2.4850 -8.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.0800 1.1600 -8.00

七天 2.0000 1.9200 +8.00

14天 2.3700 2.3700 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.0520 1.0780 -2.60

七天 1.9200 1.9620 -4.20

三个月 3.2000 3.3230 -12.30