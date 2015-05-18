中国资管：上周银行理财产品发738款，固收类产品预期收益率普降

路透北京5月18日 - 西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（5月9-15日）61家银行共发行了738款理财产品，发行银行数较上期持平，产品发行量减少74款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共173款，市场占比为23.44%；非保本型理财产品共565款，市场占比为76.56%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化
债券和货币市场类 325 44.04% -31
组合投资类 358 48.51% -61
融资类 0 0.00% 0
结构性产品 55 7.45% +18
注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。
上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 20 3.51% 下降21个基点
1个月至3个月（含） 361 5.09% 下降9个基点
3个月至6个月（含） 185 5.22% 下降8个基点
6个月至1年（含） 85 5.30% 下降5个基点
1年以上 6 5.70% 下降5个基点
上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1,011天；预期收益率最低为0.15%，最高13.00%，预期最低收益较上期持平，预期最高收益率较上期增加1个百分点。
上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：
期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率
）
1个月以下 20 3.04% 3.51%
1个月至3个月 361 54.95% 5.09%
3个月至6个月 185 28.16% 5.22%
6个月至1年 85 12.94% 5.30%
1年以上 6 0.91% 5.70%
上周固定收益理财产品各发行主体与收益率分布情况：
发行主体 发行款数 平均预期收益率 环比变化
城市商业银行 207 5.21% 下降6个基点
股份制商业银行 226 5.24% 下降6个基点
国有控股银行 167 4.84% 下降11个基点
农村金融机构 57 5.09% 下降7个基点
上周共发行30款外币理财产品；其中，美元理财产品20款，比上期增加7款。
**119款产品实现预期最高收益率**
普益财富监测数据显示，上周有1,386款产品到期，公布了到期收益率的123款产品中，有4款产品未实现预期最高收益率。
上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品618款，债券和货币市场工具类产品717款，结构性产品51款。
上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有11款；这11款产品中有2款来自国有控股银行，2款来自城市商业银行，7款来自股份制商业银行；从投资领域来看，8款产品为组合投资类产品，1款为债券和货币市场类产品，2款为结构性产品。
其中，到期收益率最高的产品为农业银行 发行的“‘金钥匙如意组合’2015年第25期看涨沪深300指数人民币理财产品”，该结构性产品投资期限为35天，实现了7.60%的年化收益率。（完）
(整理 王蕾; 审校 李贺/张喜良)