《交易视点》若未看到货币条件明显改善，中国债券牛市难结束--中金

路透上海5月18日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，从大的方向来看，未来几个月投资增速和货币增速仍处于下滑通道当中，货币政策会进一步放松；只要货币市场利率维持低位，在加杠杆的主动配置债券模式驱动下，收益率曲线期限利差和信用利差都会继续压缩；没有看到货币条件的明显改善，债券牛市不会轻易结束。

报告并认为，七天回购利率仍有较高的下降空间，可能会降至1.5%以内，整体的中短端利率也将受到巨大的向下牵引作用。从相对价值来看，目前仍是通过主动融入资金增加债券杠杆的好时机。

**投资仍面临加速下行风险**

固定资产投资仍面临加速下行风险，部分月份投资单月增速或降至0附近。4月固定资产投资同比增速大幅下行，投资需求不足成为经济重要风险点，通过分析季调后的名义投资金额，我们认为固定资产投资面临继续加速下行风险，6月份固定资产投资单月增速可能降至0附近，甚至可能出现负增长，下半年较低个位数的固定资产投资单月增速可能成为常态。

首先，随着房地产政策放松，部分大中城市商品房销售逐步改善，但三四线城市销售依然疲软，由于供给压力较大而需求释放不足，房地产企业拿地和新开工积极性不足，短期房地产投资难有显着回升。

其次，随着资金约束越来越突出，基建投资增长空间有限，过去一年来基建投资名义金额基本没有增长，考虑财政支出扩张受制于财政收入，政府有心通过基建稳增长却无力大规模开展。

再者，受需求低迷、产能过剩、盈利放缓和实际利率偏高等制约，制造业固定资产投资持续面临下降压力，去年6月以来制造业投资名义金额震荡下行。由于投资需求不足，社会融资扩张受阻，货币政策难以通过信用渠道对经济形成支撑。

**银行配债模式将主动求变，债牛未尽**

我们在5月初的周报《债市红5月》中提到，债市在5月份有望继续延续牛市，牛市的驱动力主要源于货币政策的放松和市场此前担忧因素的缓解。目前我们提到的有利于债市的因素都一一实现。

本周将会开始发行地方政府债。考虑地方政府债的市场化发行部分，利率债净增量会从往年的2.1-2.2万亿上升到近2.9万亿，而且相对集中在二、三季度。

净增量的增加放到以往正常的环境中难以消化。因为过去银行配置债券的资金主要是依赖于存款的增长，而去年以来，随着融资需求的减弱、外汇占款日渐下降，银行存款增长乏力，配债需求也相应减弱。但新常态下，情况将有所不同：

首先，存款增长乏力加上未来将取消贷存比考核使得银行以存定贷、以存定债等围绕存款开展业务的思路将逐步发生变化。过去两三年发展起来的同业业务使得银行已经从传统存款开始向主动负债工具过渡，如同业存单的发行已经日趋活跃，成为银行主动的负债管理工具。

随着利率市场化的推进，针对企业和居民的大额存单也即将出台。这种负债端主动管理工具的增加和主动管理的思路升级会推动银行的业务主导重心慢慢的从负债端的存款开始转向资产端，即银行可以依赖市场化的主动负债工具来解决资金来源，叠加央行配合从负债端投放一些定向资金，使得债券相对于贷款不容易派生本行存款的劣势可能会得到弥补。

其次，地方债置换贷款的计划也将推动银行对债券的重视程度上升。尽管票面利率来看，地方债比贷款有较大的落差，但如果考虑地方债的票息免税优势和风险权重较低节约资本金优势，从综合收益角度来看，落差将显着缩小而且地方债同样可以捆绑地方财政的存款，从资产和负债互动的角度，也不比贷款差。银行也会有动力投资地方政府债。

总结来看，随着经济和金融环境的变化，银行资产和负债端也将随之发生变化。尽管债券还是原来的债券，但银行对待债券的经营思路和玩法都将逐步发生变化。新常态下，只要债券对银行的资产扩张有益，且符合综合的收益考核条件，资金来源完全是可以依靠银行主动负债。

虽然从M2持续回落的角度来看，存款增长乏力。但目前市场上资金泛滥，银行超储率已回升到3%-3.5%的历史高位，大行主动融出量创历史新高。当大型银行“不差钱”的时候，就是其他中小银行和其他类型金融机构加杠杆的好时候。(完)