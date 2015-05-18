更新版 1-新债招标：今年首批地方债江苏债利率低于预期，非市场化发行仍占主导

* 今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债，利率均低于预期

* 中标利率均为投标下限上浮2bp(基点)

* 非市场化因素继续主导地方债发行 (新增更多评论)

路透上海5月18日 - 作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债--江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。

他们并称，目前首批地方债结果参考意义相对有限，有待观察后续批次地方债招标发行情况如何，且是否能够表明地方债供给压力有所缓解仍存一定不确定。

“每个(期限)就比下限高2bp，太统一了，”上海一银行交易员表示，不过作为首批地方债结果还是挺低的，就看可持续性如何，如果能够持续需求这么好，那今年地方债供给的忧虑可能并不用太过担心。

申万宏源证券债券研究团队最新分析亦认为，该期地方债中标利率贴近利率区间下限，而全场倍数不算高的现象也表明需求远远谈不上火爆，价格受到较多干扰；短期消除市场供给担忧，但预计由于江苏债的示范作用，后续陆续发出的各地地方债的发行利率可能都将维持偏低的水平。

“随着后期供给的增加，地方债的利差最终将挤掉非市场化的水份，回归相对合理的水平。”他们并称。

业内人士稍早透露，江苏省地方债三年期品种中标利率2.94%，五年期为3.12%，七年为3.41%，10年为3.41%；四期债投标倍数依次为1.72倍、1.68倍、1.82倍和1.93倍。

华创证券最新点评则认为，地方债仅仅高于国债2bp，连风险权重20%所需要的利率补偿都没有，更别说流动性和信用利差的补偿；但这也意味着银行持有的地方债收益低了，会导致银行在别的资产上寻求更高的收益，进而对别的利率债形成挤出效应。

以10年期国债为例，二级市场上，10年期国债 最新双边报价在3.43%/3.36%，上日收报3.3950%/3.32%；基本接近此次招标的10年期地方债中标结果。

本次三、五、七、10年品种计划发行规模分别为104.4亿元、156.6亿元、156.6亿元及104.4亿元。中债登公布的招标书显示，四期债投标区间依次为2.92%-3.36%、3.10%-3.56%、3.39%-3.89%、3.39%-3.90%。

本次地方债全部采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。10年期利息按半年支付，其余期限均按年支付。5月19日开始发行并计息，5月21日发行结束；发行手续费三年期为承销面值的千分之0.5，五、七、10年为承销面值的千分之一。

上述债券投标标位变动幅度为0.01%，主承销商最低、最高投标限额分别为每期债券发行量的15%和30%。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

而尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部3月已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。