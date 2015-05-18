《中国债市每日综述》止盈压力下现券收益率小涨，地方债首秀影响不大

* 获利盘增压现券收益率略有反弹

* 部分短券亦现调整压力，IRS亦全线走升

* 江苏债定位低于市场预期，非市场化主导影响有限

* 回购利率跌势稍缓，资金供给仍充裕

路透上海5月18日 - 中国银行间债市周一现券在止盈压力下收益率跌势暂止，前期收益率跌幅较大的短债部分品种亦现回升;与现券相似，IRS成交价亦从上周五的低位水平全线上行。

交易员称，流动性维持充盈且宽松预期较强，支撑未来买需。不过考虑到前期收益率累积跌幅过大，短期调整压力难免，后期地方债发行进展及利率债供给变化值得关注。

作为今年首只地方政府债券的江苏债下午完成招标，中标利率接近定价下限，不过市场人士认为其中隐含非市场化因素，其他利率债现券交投未受明显影响。

上海一银行交易员表示，在早盘基础上，三年五年金融债收益率涨势扩大至6-7个基点(bp)。“有些止盈盘的压力了，短债也有出现抛售的。”

华东一银行交易员认为，因资金成本处于低位，现券仍有走强空间。另外，江苏省地方债作为今年第一只地方债招标，结果低于预期但指导意义不强，现券市场上国债、金融债未有明显反应。

作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债--江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。

剩余期限近一年的国开行150206券最新报价收益率 为2.5690%/2.5350%，上日尾盘为2.5400%/2.5000%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1509 收报98.240元人民币，较上日结算价下跌0.04%；10年期国债主力合约TF1509 收报96.705元，较上日结算价跌0.47%。

**回购利率跌势稍缓**

银行间市场周一主要回购利率跌势稍缓，隔夜回购小降仍在1%上方徘徊，七天品种则微涨；不过流动性宽松依旧，尽管本周又将面临新股密集IPO，但以目前资金的充盈程度应对料无压力。

交易员称，与近期不同的是，今日回购利率开盘价接近上日加权收盘价，这是否意味着价格的主动引导趋弱化仍待观察；不过即使不考虑开盘价的因素，从市场供求情况看，资金利率低位运行仍将会维持一段时间。

“每天基本都是这样，一大早就消停了，感觉现在已经可以忽略新股(IPO的影响)了，钱实在是太多了，”华东一银行交易员表示。

本周将有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日集中在周二至周四。

她谈到，之前降准以及多种宽松政策释放了大量的资金，不过由于实体经济疲弱，这些资金大多都淤积在银行间市场；此外在回购利率持续下行后，最近同业存单发行利率跌幅也有所加快，其与同期限回购的利差已从此前的几十个基点(bp)，逐步缩减到10个bp左右。

今日长期资金方面，一年期的shibor 今日仍维持了7个bp的降幅，而1-3个月Shibor的跌幅均在10个bp以上。

对于资金价格的是否还有进一步下行空间，上海一银行交易员谈到，“现在不好说底在哪儿啊，之前看的一些底线不也都是被破了。”