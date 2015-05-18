国际油市：全球低油价将持续三到四年--阿联酋前央行总裁

路透台北5月18日 - 阿拉伯联合大公国(阿联酋)前央行总裁周一在台北表示，目前的全球低油价现况，大概会延续三至四年的时间；美国今年虽可能升息，但幅度不会太大，不至于冲击新兴市场。

H.E. Sultan Bin Nasser Al Suwaidi曾任阿拉伯联合大公国央行总裁，他在接受台湾银行公会邀请〞中东经济金融概况暨台湾─中东金融业合作展望论坛〞中做此表示。

他认为，眼前的油价下跌是全球经济状况影响所导致的结果，包括欧洲、日本经济都不太好；美国之前虽有些成长、复苏表现，但还不是很稳健，主因是之前银行体系出了一些问题，需要时间恢复。

〞中国同样也面临经济放缓的情况，这些问题都造成油价的下跌。我认为，油价会维持在这样一个较低的水准...延续未来三至四年的时间。〞他说。

H.E. Sultan Bin Nasser Al Suwaidi曾任阿拉伯联合大公国(UAE)央行总裁长达23年时间。2006年他曾获国际货币基金组织(IMF)及世界银行颁发中东地区年度最佳央行总裁。 H.E. Sultan Bin Nasser Al Suwaidi也表示，油价下跌的这一段时间，也会让非产油国的开发中国家调整经济使其多元发展，将会足够的时间改善其成长状况。

而他也认为，美国最快应该会在今年夏末开始展开升息的步伐，但幅度不会太大，因为大规模升息也会对美国企业有负面冲击；而新兴市场可能也会受到负面影响，但目前评估冲击不会太大。 针对未来油价走势，他分析，油价大概就是维持在目前的水准，持续维持在低档的原因，一是中国经济走缓，二是低油价令产油国减少相关投资，这也会令油价中期产量减少。