新闻稿：中国汽车贷款证券化市场正进一步与全球接轨--标准普尔

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墨尔本，2015年5月18日—中国汽车贷款证券化市场的近期发展使得该市场进一步与全球接轨，标准普尔评级服务今日发布的报告如是表示。

该篇题为《中国汽车贷款证券化：逐步与全球接轨》的报告表示，除司法区别外，中国汽车贷款证券化的结构与全球其他地区所采用的结构相似。其中部分区别也不是中国所独有的，随着中国证券化市场的发展，我们预期差异将缩小，从而使得其与全球其他市场的可比性进一步上升。

标准普尔信用分析师Vera Chaplin表示：“在中国汽车市场需求激增，融资需求上升的背景下，中国证券化市场的重启给予汽车贷款提供者一个机会，使得它们可以利用证券化获得替代融资，并进行资本管理。这与我们在全球其他一些市场观察到的行业趋势是一致的。”

中国汽车贷款证券化结构与其他市场相似，尤其是在发行平台、信用增级形式、流动性安排和服务过程方面。交易表现也与其他市场的优质贷款接近。此外，拥有其他市场证券化产品销售经验的发起人给中国市场带来的全球经验也增强了交易的可比性，并提高投资者对中国此类产品的熟悉程度。

中国汽车贷款证券化的显着特征包括：通常更为保守的资产状况（如较低的贷款与价值比率），较短的期限，和更严格的贷款审批办法。标准普尔认为，中国的监管框架和汽车制造商在汽车销售上较低的融资依赖，助推上述差异的产生。中国资产证券化行业常面临发展历史和宏观不确定性方面的质疑，上述特征可能对行业产生正面影响。

Chaplin女士表示：“考虑到监管及较为保守的证券化操作，标准普尔认为该行业能够应对较短发展历史和经济增长小幅放缓带来的潜在风险。”(完)