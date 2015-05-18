《路透晚报》--5月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：日经指数收涨至近三周高位，第一生命劲扬拉升保险股
日经指数周一收涨至近三周高位，第一生命保险宣布扩大回馈股东后，保险类股上扬。日经指数收高0.8%，至19,890.27点，为4月28日以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%，至1,626.66，JPX日经400指数亦上扬1.2%，至14,697.02。
--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘蓝筹股走势持续疲软
沪综指小幅收跌。分析师指出，大盘目前进入缩量整固期，蓝筹股虽具估值优势，但赚钱效应显然不及中小成长股，走势持续疲软拖累股指，而以创业板为代表的中小盘个股走势非常活跃，预计主板短线维持箱体震荡格局。
沪综指收报4,283.49点，跌25.2点或0.58%，盘中最低探至4,260.51点。上证A股今日成交5,864亿元人民币，上日为6,583亿元。沪深300指数收报4,575.14点，跌0.92%。
--香港股市：恒生指数收低，外资了结获利
香港股市收低持续欲振乏力，因4月港股大涨13%后，大型外资了结获利，同时来自内地的资金流入，未能达到维持港股涨势所需的规模。恒生指数下跌0.8%，收报27,591.25点。恒生国企指数下跌0.6%至13,926.28点。
--汇市：美元回升，关注美国通胀数据表现
美元回升，从上周末触及的接近四个月低点反弹，当时受一连串数据意外疲弱拖累。美元兑欧元涨逾0.5%，扳回过去一个月的部分失地。策略分析师指出，个别国家因素配合上美国债券收益率上扬，强化了周五欧洲尾盘展开的一波修正走势。美元指数回升约0.6%，至93.7。
--欧元债市：德债收益率企稳，市场焦点转向希腊财政和欧元区通胀
在价格剧烈波动数周后，德国公债收益率(殖利率)企稳，投资者聚焦希腊财政问题和未来数月的欧元区通胀前景。德国10年期公债收益率持于0.65%不变，不过较低评级国家的公债收益率走高。希腊10年期公债收益率上扬约27个基点，至11.05%；葡萄牙、意大利与西班牙10年期公债收益率皆上涨6个基点，分别报2.38%、1.85%与1.81%。
--国际油市：油价因中东情势而上涨，OPEC产量亦受关注
油价上涨，伊拉克及也门战事令市场对中东石油供应感到担忧；但伊朗称石油输出国组织(OPEC)不太可能减产以及美国石油产量增加的迹象，则抑制油价涨幅。0832GMT，布兰特原油近月合约上涨0.52美元至每桶67.33美元，美国原油上涨0.59美元至60.28美元。
--全球金市：金价攀至三个月新高，因美国经济数据疲软而获提振
金价连续第五个交易日上涨，攀至三个月新高；因美国经济数据疲软，支持美联储不会 太早升息的看法。现货金跳涨至每盎司1,232.20美元，为2月以来新高，之后削减涨幅，0833GMT报每盎司1,228美元。金价已连续第五个交易日上涨 ，为3月以来持续时间最长的连涨。
--金属期市：伦铜持稳，因美国疲弱的经济数据打压美元
伦敦期铜持稳，受美国疲弱经济数据公布后美元走软支撑。0835GMT，LME三个月期铜下滑0.36%至每吨6,392美元，上周小幅收高。上海期交所主力7月期铜合约上涨0.4%，收报每吨46,110元人民币。
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(整理 艾茂林; 审校 张涛)