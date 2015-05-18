《全球汇市》美元回升走高，关注美国通胀数据表现

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至5月12日当周，投机客继续削减美元多仓，净多头头寸连续第七周下降，创九个月最低。
继录得连续第五个周线跌幅后，美元指数 回升约0.3%，至93.230。上周四曾触及92.133。
新西兰政府将对房屋投资征收资本利得税的消息，增强了央行未来几月将降息的预期，使得新西兰元成为近几日来主要货币对的大输家。新西兰政府周日表示，购房不满两年出售的房产须缴纳最高33%的所得税。
新西兰兑美元 下跌0.75%至0.7416美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1366 1.1451 -0.74 -6.04 1.2097
美元/日圆 119.72 119.27 +0.38 +0.03 119.68
欧元/日圆 136.13 136.50 -0.27 -5.97 144.77
美元/瑞郎 0.9215 0.9157 +0.63 -7.30 0.9941
英镑/美元 1.5656 1.5721 -0.41 +0.53 1.5573
美元/加元 1.2049 1.2010 +0.32 +3.71 1.1618
澳元/美元 0.7993 0.8029 -0.45 -2.14 0.8168
新西兰元/美元 0.7414 0.7472 -0.78 -4.91 0.7797
欧元/瑞郎 1.0479 1.0485 -0.06 -12.86 1.2026
欧元/英镑 0.7260 0.7278 -0.25 -6.38 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3661 9.3784 -0.13 -1.08 9.4688
美元/挪威克朗 7.3551 7.3076 +0.65 -1.56 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 陈宗琦/蔡美珍/艾茂林/张明钧; 审校 于春红/高琦/张若琪)