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债券 | 2015年 5月 18日 星期一 16:30 BJT

欧元债市：德债收益率企稳，市场焦点转向希腊和欧元区通胀前景

策略师表示，错过偿还期限的可能性，应能在近期收益率走高之后，为避险德债提供支撑。希腊若错过还款期限，有可能导致其脱离欧元区。

“希腊协商大戏依然众声嘈杂...接下来将出炉的数据可能会提供支撑...(对德债来说)我们预期更具建设性的基调将占上风，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。

德国10年期公债收益率 持于0.65%不变，不过较低评级国家的公债收益率走高。

希腊10年期公债收益率 上扬约27个基点，至11.05%；葡萄牙、意大利与西班牙10年期公债收益率皆上涨6个基点，分别报2.38%、1.85%与1.81%。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 张若琪/张涛)

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