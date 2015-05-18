欧元债市：德债收益率企稳，市场焦点转向希腊和欧元区通胀前景

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
策略师表示，错过偿还期限的可能性，应能在近期收益率走高之后，为避险德债提供支撑。希腊若错过还款期限，有可能导致其脱离欧元区。
“希腊协商大戏依然众声嘈杂...接下来将出炉的数据可能会提供支撑...(对德债来说)我们预期更具建设性的基调将占上风，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。
德国10年期公债收益率 持于0.65%不变，不过较低评级国家的公债收益率走高。
希腊10年期公债收益率 上扬约27个基点，至11.05%；葡萄牙、意大利与西班牙10年期公债收益率皆上涨6个基点，分别报2.38%、1.85%与1.81%。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 张若琪/张涛)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。