《路透晚报》--5月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下行压力持续加大，须推动稳增长、调结构措施加快落地--发改委

中国国家发展和改革委近日指出，中国经济下行压力持续加大，面临的形势错综复杂，必须进一步增强改革的紧迫感，推动有利于稳增长、调结构、保就业、增效益的改革措施及早出台、加快落地。

--中国房地产：活跃成交带动4月房价止跌回稳，但70城分化明显冷热不均

随着330楼市新政逐渐显效，以及销售旺季的到来，4月中国房地产市场成交趋于活跃，房价跌势得到一定程度遏制，一线和部分二线城市环比呈上涨之势，但绝大多数三线城市房价仍在下降。

--中国经济：发改委批复四项铁路和两项城市轨交项目，总投资逾2,400亿元

中国国家发展和改革委员会周一批复济南至青岛高速铁路等四项铁路建设项目，以及两项城市轨道交通的近期建设规划，总投资2,435.77亿元人民币。

--《财经洞察》中国叫停税收优惠专项清理，意在稳增长但遭市场质疑

中国财政部上周发布“国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知”，看似一则并不起眼的公告，实际上是叫停了去年底出台的要求各地落实税收优惠专项清理的政策，而两项政策发布的时间间隔仅仅半年左右。

【金融】

--中国金融：央行本月或试点推出对个人和企业发行的大额存单--报载

据经济观察报报导，中国即将推出针对个人和企业的大额存单，本月中国央行将会针对部分银行开放政策试点；该报引述一位接近中国央行的知情人士透露，对个人及企业发行大额存单，个人门槛为30万元人民币起，企业门槛在1,000万元。

--中国金融：一季度境外对中国金融机构直接投资净流入85.6亿元--外管局

中国国家外汇管理局周一称，今年一季度境外机构投资者对中国境内金融机构直接投资净流入85.6亿元人民币，较上季度净流入147.18亿元下降超四成。

--中国金融：建立国家住房银行是住房融资体系完善的方向--国家信息中心

中国国家信息中心的研究报告建议，以中央政府的名义建立住房储蓄制度，建立国家住房银行，是下一步完善中国住房金融制度的方向。

--中国资管：上周银行理财产品发738款，固收类产品预期收益率普降

西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（5月9-15日）61家银行共发行了738款理财产品，发行银行数较上期持平，产品发行量减少74款。

--中国资管：上周20款集合信托产品发行，平均规模下降期限缩短

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（5月9-15日）共有12家信托公司发行了20款集合信托产品，发行量环比减少20款，降幅为50%。

--中国金融：料人民币最迟在2018年可实现基本自由兑换--中信国际

中信银行（国际）首席经济师廖群周一预测，最迟在2018年中国可完成汇率改革，届时人民币可实现基本自由兑换。

--路透专访：中信信托正研究上市，布局增加权益类投资业务--董秘

告别近十年资产规模爆发式增长的中国信托行业，正处于增速放缓和结构调整转型的阵痛期。面对房地产融资、同业和地方政府融资平台等传统三大块业务加速式微，以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托正在研究上市增资，通过挖掘大消费概念信托产品、深耕财富管理板块、布局增加权益类投资等业务来寻求新的利润突破口。

【固定收益】

--新债招标：今年首批地方债江苏债利率低于预期，非市场化发行仍占主导

作为今年地方债务置换方案明晰后的首批地方债--江苏省周一下午招标的四期地方政府一般债券中标结果均低于市场预期。交易人士表示，非市场化发行因素仍占主导，中标利率均为投标下限上浮两个基点，显示该期债仍未脱离较重的指导意味。

--中企海外债券：工行迪拜分行拟发行一笔美元指标债券--消息人士

业内人士周五透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第一期铁路建设债券(铁道债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为4.28%，50亿元20年期中标利率为4.72%。

--中国新债：进出口行周四将招标增发至多120亿元三期债，期限3/7/10年

消息人士周日表示，中国以资产计算最大的银行--中国工商银行 601398.SS 1398.HK 计划通过迪拜国际金融中心(DIFC)分行，发行一笔美元指标债券。

--中国新债：财政部下周一将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

中国财政部周一公告，将于下周一(25日)招标发行150亿元人民币记账式贴现国债，期限九个月(273天)。

--《中国债市每日综述》止盈压力下现券收益率小涨，地方债首秀影响不大

中国银行间债市周一现券在止盈压力下收益率跌势暂止，前期收益率跌幅较大的短债部分品种亦现回升;与现券相似，IRS成交价亦从上周五的低位水平全线上行。

--《中国新债预测》国开行短券定位仍低于二级，走势渐稳差距有限

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，资金持续宽松利好短券，中短品种定位有望继续低于二级。只是近期非国开债取代国开债风头渐起，后者新债发行较二级折让幅度将有所收窄，五期预测均值分别为2.49%；3.34%；3.58%；3.91%；3.89%

【外汇】

--中国外汇：3月增持美国国债373亿元重回持有首位，此前连续六个月减持

在连续六个月减持后，美国财政部最新数据显示，中国3月转为增持美国国债，当月净增量373亿美元。期末持有规模为12,610亿美元，再次超过日本重回首位。

--中国汇市：人民币小幅反弹收升，缺乏方向指引短线料延续窄幅整理

人民币兑美元即期周一小幅反弹收涨，中间价四 连升至15个月新高。交易员表示，人民币并无明显方向性预期，即期汇价在约20个点子的区 间内运行，交投清淡下今日成交额 为年内次低；而客盘结购汇意愿相当， 短期料延续窄幅波动。

【证券/行业】

--中港证券：中国证监会明确境外投资者作为沪股通股票持有人的财产权

香港交易及结算所（港交所） 周一称，中国证监会此前明确境外投资者透过香港结算公司持有中国A股（沪股通）的财产权，进一步厘清了部分海外基金的疑问。

--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘蓝筹股走势持续疲软拖累股指

中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，大盘目前进入缩量整固期，蓝筹股虽具估值优势，但赚钱效应显然不及中小成长股，走势持续疲软拖累股指，而以创业板为代表的中小盘个股走势非常活跃，预计主板短线维持箱体震荡格局。

--中国证券：中金公司将整体改制为股份公司，上市计划前进一步

中国知名投行--中国国际金融有限公司周六宣布，将于近期完成整体改制，变更为股份有限公司。这意味着外界关注的中金公司上市计划已迈出实质一步。

--中港个股：上海医药称与京东开展战略合作，涉及处方药电子商务等领域

中国大型医药生产及销售企业--上海医药周一公告称，上周五已与京东旗下子公司北京京东世纪贸易有限公司签订战略合作框架协议，双方将在处方药电子商务等领域建立全面战略合作伙伴关系；并将共同增资上药云健康，打造医药电子商务和移动医疗的生态系统。

--香港个股：金蝶国际拟向京东发行约13.3亿港元股份，并订战略伙伴关系

中国企业管理软件产品开发商--金蝶国际周一称，拟向中国网上商城企业京东发行总值约13.3亿港元股份，并计划建立战略伙伴关系。

--《焦点》中国风电产能五分之一闲置，企业获利承压

中国风电企业已感觉到压力，国有电网运营商故意推迟风电并网并减少购买风电，浪费了全部风能发电量的大约五分之一，这相当于足以维持北京用电40天的电量。 (完)