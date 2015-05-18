更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳于低位，券源很少令银行短钱充斥

* 短率仍持平在低位

* 资金充裕情况很可能持续到月底

* 短票和RP利率仍在低位，且短票及债券的券源不多 (新增央行及银行间拆款收盘细节)

记者 高洁如

路透台北5月18日 - 台湾银行间短率周一仍稳于低位。资金调度人士称，市场缺少短券，多数银行资金泛滥无处宣泄，大多只能让央行冲销，预期资金充裕的情况可能持续到月底之际。

他们表示，由于资金很多，今日已有银行做出三周跨提存期的拆款，利率也只在0.44%。由于央行对冲销隔夜资金的态度并不积极，大多打折，甚至不收，这也使得银行短钱充斥。

〞我听到的银行大家都有去排队(报央)，〞一位大型公股银行资金调度人士表示。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，今日区间落在0.295-0.400%，皆同于上日。一周拆款利率落在0.388%-0.45%，上日在0.380%-0.430%；两周拆款利率落在0.388-0.45%，上日在0.388%-0.420%。三周拆款利率则成交在0.440%。

**短票利率续稳于低位**

短票市场方面，大型票券商交易员则表示，目前仍拉高拆款的比重，尤其是短钱很好拆，因此并未特别安排跨月的拆入，只停留在短期一周内的拆款，应可应付这个提存期的资金需求。

〞我们都拆(入)很短，不然常常反而变多钱，〞一位大型票券商交易员表示。 今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，大致同于上日，仍以0.57%为主要利率。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.572%，前日为0.576%，成交量114亿台币，前日为75亿。 台湾央行周一公布，共发行649.9亿台币存单。与今日存单到期金额639亿台币相较，存单发行余额增加10.9亿。 本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,644亿台币，余日到期情况为周二5,651亿、周三2,246.5亿、周四2,884.5亿、周五223亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为261亿台币，累积超额准备为2,844亿台币、加计前期1%的超额准备为4,764亿台币。 **债券附买回利率不变**

债市附买回(RP)市场方面，今日有台电64亿台币公司债交割，但没有太大的影响，市场资金依旧宽松，利率则持稳未变。

交易员表示，投信资金宽裕，是市场供应资金的主力，但市场上债券仍偏少，券源不足。

不过也有票券商业者表示，市场资金多缺不一，尤其是日前将利率调低之后，陆续有客人走钱不续，但尚无碍资金调度，市场仍大致偏松。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

票券商的债券附买回利率则大致持稳。大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.49%左右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0.46%。但成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。

本周余日债券市场交割情况为：周二德意志银行新加坡分行的五年期人民币债券16.5亿，以及周四的野村国际共1.81亿30年美元债。