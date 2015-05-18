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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 19:15 BJT

欧洲政经：希腊和债权人的谈判有进展，但速度缓慢--欧盟执委会

被问到是否预期谈判在周四和周五里加举行的欧盟东部伙伴峰会可能有进一步进展时，Schinas表示：

“当然，许多领导人那两天齐聚那儿，将有机会会面、磋商、讨论，但我上述对谈判的看法是重点所在。”

“讨论中的最后剩余议题还有些差距有待弭平，那是里加会议也无法取代的。”他说。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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