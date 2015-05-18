欧洲政经：希腊和债权人的谈判有进展，但速度缓慢--欧盟执委会

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
被问到是否预期谈判在周四和周五里加举行的欧盟东部伙伴峰会可能有进一步进展时，Schinas表示：
“当然，许多领导人那两天齐聚那儿，将有机会会面、磋商、讨论，但我上述对谈判的看法是重点所在。”
“讨论中的最后剩余议题还有些差距有待弭平，那是里加会议也无法取代的。”他说。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。