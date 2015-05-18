国际油市：亚洲180-cst燃料油现货贴水扩大，但跨月价差缩窄

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透新加坡5月18日 - 亚洲燃料油市场多空持续拉锯，纸货市场走强，与趋弱的价差合约市况脱钩。现货交易卖兴强劲施压价格。
180-cst燃料油现货贴水周一扩大1.69美元，至每吨较新加坡报价贴水1.89美元，但即期6月/7月价差约在每吨11美元。
6月/7月跨月价差合约周一成为一线价差合约，周五报每吨11.50美元。
“升水(或贴水)应反映即期月份的跨月价差情况。”新加坡一交易商说。
互换价差市场自4月以来持续走强，特别是6月/7月，助长了市场预期6月交易活动将开始升温。
周一有八笔20,000吨船货的交易，数量与周五类似。
“我对市况(的脱钩)也感到困惑，这和基本面并无关系。”另一名交易商说。
现货市场有八笔380-cst燃料油交易回报，每笔都为20,000吨：
Lukoil向嘉能可出售两批6月4-8日船货，分别为每吨377和379美元。
Lukoil向BP出售一批6月4-8日船货，每吨379美元。
Gunvor向BP出售一批6月9-13日船货，每吨378美元。
道达尔向BP出售一批6月4-8日船货，每吨379美元。
兴隆向嘉能可出售一批6月4-8日船货，每吨378美元。
BP向Lukoil买进一批6月2-6日船货，每吨375.25美元。
Gunvor向联合石化出售一批6月13-17日船货，每吨377美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)