国际油市：亚洲180-cst燃料油现货贴水扩大，但跨月价差缩窄

路透新加坡5月18日 - 亚洲燃料油市场多空持续拉锯，纸货市场走强，与趋弱的价差合约市况脱钩。现货交易卖兴强劲施压价格。

180-cst燃料油现货贴水周一扩大1.69美元，至每吨较新加坡报价贴水1.89美元，但即期6月/7月价差约在每吨11美元。

6月/7月跨月价差合约周一成为一线价差合约，周五报每吨11.50美元。

“升水(或贴水)应反映即期月份的跨月价差情况。”新加坡一交易商说。

互换价差市场自4月以来持续走强，特别是6月/7月，助长了市场预期6月交易活动将开始升温。

周一有八笔20,000吨船货的交易，数量与周五类似。

“我对市况(的脱钩)也感到困惑，这和基本面并无关系。”另一名交易商说。

现货市场有八笔380-cst燃料油交易回报，每笔都为20,000吨：

Lukoil向嘉能可出售两批6月4-8日船货，分别为每吨377和379美元。

Lukoil向BP出售一批6月4-8日船货，每吨379美元。

Gunvor向BP出售一批6月9-13日船货，每吨378美元。

道达尔向BP出售一批6月4-8日船货，每吨379美元。

兴隆向嘉能可出售一批6月4-8日船货，每吨378美元。

BP向Lukoil买进一批6月2-6日船货，每吨375.25美元。

Gunvor向联合石化出售一批6月13-17日船货，每吨377美元。(完)

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