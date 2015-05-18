东南亚股市：印尼股市收高，央行决议前夕银行股上扬

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透曼谷5月18日 - 印尼股市周一小幅上扬，在周二央行利率决议之前，国内投资人买进跌深个股，泰国股市则中止连续三天涨势，因泰国经济前景疲软。
印尼股市小升0.2%，成交量温和，为过去30个交易日全日平均的94%。
Bank Mandiri 、Bank Central Asia 及Bank Rakyat Indonesia 皆由周五跌势反弹，汤森路透据显示，这些个股获国内投资人买超。外资周一卖超。
印尼央行周二会议料维持指标政策利率于7.5%不变，决议预定0600GMT后公布。
泰国股市下跌0.12%，回吐盘初涨幅，由周五创下的逾一周收盘高位拉回；数据显示泰国1-3月季度经济成长高于预期，但成长前景仍疲软。
外资在泰股卖超3.98亿泰铢。
东南亚股市今日成交量大多仅略高于30天均量的三分之二，因市场忧心美国经济，亚股信心疲软。
马来西亚由盘初跌势回升，收高0.6%，创两周来最高收位。越南收挫1.6%，创五个月收盘低点。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 415.38 1.13 +0.27 +1.12 410.77
新加坡 3459.57 -3.53 -0.10 +2.81 3365.15
马来西亚 1823.50 11.58 +0.64 +3.53 1761.25
泰国 1510.41 -1.78 -0.12 +0.85 1497.67
印尼 5237.81 10.72 +0.20 +0.21 5226.95
菲律宾 7910.43 28.48 +0.36 +9.40 7230.57
越南 528.95 -8.49 -1.58 -3.06 545.63
(完)
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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)