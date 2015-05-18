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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 19:33 BJT

东南亚股市：印尼股市收高，央行决议前夕银行股上扬

路透曼谷5月18日 - 印尼股市周一小幅上扬，在周二央行利率决议之前，国内投资人买进跌深个股，泰国股市则中止连续三天涨势，因泰国经济前景疲软。

印尼股市小升0.2%，成交量温和，为过去30个交易日全日平均的94%。

Bank Mandiri 、Bank Central Asia 及Bank Rakyat Indonesia 皆由周五跌势反弹，汤森路透据显示，这些个股获国内投资人买超。外资周一卖超。

印尼央行周二会议料维持指标政策利率于7.5%不变，决议预定0600GMT后公布。

泰国股市下跌0.12%，回吐盘初涨幅，由周五创下的逾一周收盘高位拉回；数据显示泰国1-3月季度经济成长高于预期，但成长前景仍疲软。

外资在泰股卖超3.98亿泰铢。

东南亚股市今日成交量大多仅略高于30天均量的三分之二，因市场忧心美国经济，亚股信心疲软。

马来西亚由盘初跌势回升，收高0.6%，创两周来最高收位。越南收挫1.6%，创五个月收盘低点。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 415.38 1.13 +0.27 +1.12 410.77

新加坡 3459.57 -3.53 -0.10 +2.81 3365.15

马来西亚 1823.50 11.58 +0.64 +3.53 1761.25

泰国 1510.41 -1.78 -0.12 +0.85 1497.67

印尼 5237.81 10.72 +0.20 +0.21 5226.95

菲律宾 7910.43 28.48 +0.36 +9.40 7230.57

越南 528.95 -8.49 -1.58 -3.06 545.63

(完)

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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