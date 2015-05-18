马来西亚期市：棕榈油期货二连跌，触及逾一周低位

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透雅加达5月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌，成交清淡，价格跌至逾一周低位，交易商称，因其他植物油市场走低且马币升值。
指标8月棕榈油合约 收低0.3%至每吨2,182马币(林吉特)，为连续第二天下跌，上周五收低0.8%。周一稍早曾触及2,169马币，为5月8日以来最低。
“市场稍微下跌，因为马币稍微升值，大连棕榈油 也小跌，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商交易员称。
整体成交量30,917口，略低于一般均值的35,000口。
技术图表显示棕榈油可能跌至每吨2,148马币，因5月15日的跌势暗示，由4月29日低点2,070马币反弹的涨势已完成。
马币兑美元 周一小跌0.17%，但过去一周升值约0.8%，过去两个月升值约3.8%。
美国7月豆油 在亚洲尾盘小升0.09%，大连9月豆油下跌0.37%。大连9月棕榈油 跌0.7%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)