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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 20:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货二连跌，触及逾一周低位

路透雅加达5月18日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌，成交清淡，价格跌至逾一周低位，交易商称，因其他植物油市场走低且马币升值。

指标8月棕榈油合约 收低0.3%至每吨2,182马币(林吉特)，为连续第二天下跌，上周五收低0.8%。周一稍早曾触及2,169马币，为5月8日以来最低。

“市场稍微下跌，因为马币稍微升值，大连棕榈油 也小跌，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商交易员称。

整体成交量30,917口，略低于一般均值的35,000口。

技术图表显示棕榈油可能跌至每吨2,148马币，因5月15日的跌势暗示，由4月29日低点2,070马币反弹的涨势已完成。

马币兑美元 周一小跌0.17%，但过去一周升值约0.8%，过去两个月升值约3.8%。

美国7月豆油 在亚洲尾盘小升0.09%，大连9月豆油下跌0.37%。大连9月棕榈油 跌0.7%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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