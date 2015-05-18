国际油市：亚洲汽油裂解价差触及记录高点，因印度需求强劲

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透新加坡5月18日 - 亚洲汽油裂解价差周一触及每桶17.12美元的记录高点，因印度需求格外强劲、且因炼厂岁修致燃料短缺。
印度斯坦石油公司(HPCL)本月第二度返回市场，求购共计30,000吨汽油，分两批5月25日-6月5日付运至Vizag。
之前印度石油公司(IOC)亦招标求购最高达74,000吨6月交货汽油。
HPCL和IOC共计买进高达289,000吨汽油，3-5月交货至印度各港口，另外还有计104,000吨未完成的标购，数量极高。
亚洲石脑油裂解价差持平，报每吨98.15美元，料有即期需求。
韩国Lotte Chemical为第一家招标寻购7月上半月石脑油的厂家；日本出光则计划进口6月下半月石脑油。
两笔标案结果都未可知，因两家公司通常对交易都不予评论。
交易商称，出光的交易可能为C&F全规格馏分石脑油每吨较日本报价高约5.50美元。
Lotte Chemical则可能为C&F每吨较日本报价高约2.75-3.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)