更正-国际油市：亚洲汽油裂解价差触及逾六年高点，因印度需求强劲(5月18日)

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
(更正：因英文原文有误，标题和内文第一段应为触及“逾六年高点”，非“纪录高点”；并在内文第一段指明为根据2008年9月以来路透数据)
路透新加坡5月18日 - 根据2008年9月以来的路透数据，亚洲汽油裂解价差周一触及每桶17.12美元的逾六年高点，因印度需求格外强劲、且因炼厂岁修致燃料短缺。
印度斯坦石油公司(HPCL)本月第二度返回市场，求购共计30,000吨汽油，分两批5月25日-6月5日付运至Vizag。
之前印度石油公司(IOC)亦招标求购最高达74,000吨6月交货汽油。
HPCL和IOC共计买进高达289,000吨汽油，3-5月交货至印度各港口，另外还有计104,000吨未完成的标购，数量极高。
亚洲石脑油裂解价差持平，报每吨98.15美元，料有即期需求。
韩国Lotte Chemical为第一家招标寻购7月上半月石脑油的厂家；日本出光则计划进口6月下半月石脑油。
两笔标案结果都未可知，因两家公司通常对交易都不予评论。
交易商称，出光的交易可能为C&F全规格馏分石脑油每吨较日本报价高约5.50美元。
Lotte Chemical则可能为C&F每吨较日本报价高约2.75-3.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。