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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:19 BJT

更正-国际油市：亚洲汽油裂解价差触及逾六年高点，因印度需求强劲(5月18日)

(更正：因英文原文有误，标题和内文第一段应为触及“逾六年高点”，非“纪录高点”；并在内文第一段指明为根据2008年9月以来路透数据)

路透新加坡5月18日 - 根据2008年9月以来的路透数据，亚洲汽油裂解价差周一触及每桶17.12美元的逾六年高点，因印度需求格外强劲、且因炼厂岁修致燃料短缺。

印度斯坦石油公司(HPCL)本月第二度返回市场，求购共计30,000吨汽油，分两批5月25日-6月5日付运至Vizag。

之前印度石油公司(IOC)亦招标求购最高达74,000吨6月交货汽油。

HPCL和IOC共计买进高达289,000吨汽油，3-5月交货至印度各港口，另外还有计104,000吨未完成的标购，数量极高。

亚洲石脑油裂解价差持平，报每吨98.15美元，料有即期需求。

韩国Lotte Chemical为第一家招标寻购7月上半月石脑油的厂家；日本出光则计划进口6月下半月石脑油。

两笔标案结果都未可知，因两家公司通常对交易都不予评论。

交易商称，出光的交易可能为C&F全规格馏分石脑油每吨较日本报价高约5.50美元。

Lotte Chemical则可能为C&F每吨较日本报价高约2.75-3.00美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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