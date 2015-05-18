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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 20:20 BJT

标题新闻：全球锌市3月供应过剩34,500吨，2月修正为过剩53,100吨--国际铅锌研究小组(ILZSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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