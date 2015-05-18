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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 20:27 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水翻涨一倍，受强劲需求支撑

路透新加坡5月18日 - 亚洲指标含硫0.05%柴油现货升水周一较5月15日的0.07美元上涨逾一倍，至每桶0.15美元，交易商称受到稳定需求支撑。

Saigon Petro买进10,000吨含硫量0.25%柴油，6月12-16日交付，C&F每桶较新加坡报价升水约1美元。

Petrolimex亦求购95,000吨含硫量500ppm柴油，6月交付，但结果仍不详。

澳洲亦预料将有强劲需求，因BP本月将关闭布里斯班Bulwer Island炼厂。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，皆由Winson卖出，但无航煤交易。

Winson向BB Energy卖出250,000桶含硫500ppm柴油，6月6-10日由新加坡装运，每桶升水0.10美元。

Winson向维多卖出类似数量的含硫500ppm柴油，6月2-6日由新加坡装运，每桶升水0.15美元。(完)

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