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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 20:28 BJT

背景资料：高盛上调2015年布兰特原油预估，下调2016-2020年预估

路透5月18日 - 高盛上调2015年布兰特原油均价预估，但下调2016-2
020年油价预估，称美国页岩油生产效能提升满足全球石油需求，且石油
输出国组织(OPEC)生产力未受阻碍。
    
    高盛将2015年布兰特原油均价预估上调6美元至58美元；将2016年均
价预估下调8美元至62美元。
    
    以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估(价格按每桶计，预期
按修改日期排序)：
    

    银行               布兰特原油         WTI原油       修改日期
                    2015年  2016年    2015年  2016年
    高盛            $58      $62      $52      $57      5月16日 
     
    法国巴黎银行    $62      $76      $55      $70      5月8日
    摩根大通        $62      $72      $55      $64      5月5日
    巴克莱          $60      $68      $54      $64      4月28日
    美银美林        $58      $62      $53      $57      4月24日
    法国兴业银行    $59.54    --      $53.62    --      4月24日
    麦格理          $56      $68      $52      $62      4月14日
    瑞士信贷        $60.53   $76      $57.14   $72      4月2日
    巴克莱          $51      $60      $46      $57      2月27日
    渣打银行        $76      $100     $67      $93      2月27日
    
    Citi Research   $54      $69      $46      $61      2月9日
    巴克莱          $44      $60      $42      $57      1月28日
    瑞银            $52.5    $67.5    $49      $62.5    1月26日
    汇丰            $62.5    $75      $59.5    $71      1月15日
    穆迪            $55      $65      $52      $62      1月15日
    Jefferies       $50.25   $67.50   $47.25   $62.25   1月15日
    澳新银行        $50       --      $48       --      1月15日
    Raiffeisen银行  $58      $77      $55      $73      1月13日
    荷兰银行        $60      $75      $55      $70      1月12日
    高盛            $50.40   $70      $47.15   $65      1月11日
    Intesa Sanpaolo $57      $69      $54.50   $66.50   1月9日
    德意志银行      $59.40   $70      $55.40   $65      1月9日
    法国兴业银行    $55      $65      $51      $60      1月9日
    DNB             $65      $79       --       --      1月9日
    法国巴黎银行    $60      $75      $55      $70      1月8日
    Stifel          --        --      $55      $65      1月6日
    Bernstein       $80      $90      $75      $85      1月5日
    Citi Research   $63      $70      $55      $62      1月4日
    德意志银行      $72.50   $77      $67.50   $72      12月16日
    德国商业银行    $73      $83      $69      $80      12月11日
    美银美林        $77       --      $72       --      12月9日
    DNB             $70      $80       --       --      12月9日
    瑞士信贷        $75.25   $80      $70      $75      12月2日
    巴克莱          $72       --      $66       --      12月1日
    法国兴业银行    $70      $70      $65      $65      12月1日
    法国兴业银行    $90      $90      $82      $81      11月25日
    汇丰            $90      $95      $86      $92      11月19日
    摩根大通        $82      $87.75   $77.25   $80.75   11月7日
    巴克莱          $93       --      $85       --      10月28日
    德意志银行      $88.75   $90      $80.50   $80      10月24日
    高盛            $83.75   $90      $73.75   $80      10月26日
    Natixis         $99.30    --      $93.50    --      10月24日
    德国商业银行    $85       --      $82       --      10月24日
    渣打银行        $105     $115     $99      $104     10月21日
    花旗            $95.50   $95      $87.50   $85      10月21日
    Jefferies       $90      $98      $84      $92      10月21日
    法国巴黎银行    $97       --      $88       --      10月15日
    美银美林        $98       --      $90       --      10月14日
    瑞士信贷        $97      $93      $89       --      9月30日
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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