背景资料：高盛上调2015年布兰特原油预估，下调2016-2020年预估

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透5月18日 - 高盛上调2015年布兰特原油均价预估，但下调2016-2 020年油价预估，称美国页岩油生产效能提升满足全球石油需求，且石油 输出国组织(OPEC)生产力未受阻碍。 高盛将2015年布兰特原油均价预估上调6美元至58美元；将2016年均 价预估下调8美元至62美元。 以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估(价格按每桶计，预期 按修改日期排序)： 银行 布兰特原油 WTI原油 修改日期 2015年 2016年 2015年 2016年 高盛 $58 $62 $52 $57 5月16日 法国巴黎银行 $62 $76 $55 $70 5月8日 摩根大通 $62 $72 $55 $64 5月5日 巴克莱 $60 $68 $54 $64 4月28日 美银美林 $58 $62 $53 $57 4月24日 法国兴业银行 $59.54 -- $53.62 -- 4月24日 麦格理 $56 $68 $52 $62 4月14日 瑞士信贷 $60.53 $76 $57.14 $72 4月2日 巴克莱 $51 $60 $46 $57 2月27日 渣打银行 $76 $100 $67 $93 2月27日 Citi Research $54 $69 $46 $61 2月9日 巴克莱 $44 $60 $42 $57 1月28日 瑞银 $52.5 $67.5 $49 $62.5 1月26日 汇丰 $62.5 $75 $59.5 $71 1月15日 穆迪 $55 $65 $52 $62 1月15日 Jefferies $50.25 $67.50 $47.25 $62.25 1月15日 澳新银行 $50 -- $48 -- 1月15日 Raiffeisen银行 $58 $77 $55 $73 1月13日 荷兰银行 $60 $75 $55 $70 1月12日 高盛 $50.40 $70 $47.15 $65 1月11日 Intesa Sanpaolo $57 $69 $54.50 $66.50 1月9日 德意志银行 $59.40 $70 $55.40 $65 1月9日 法国兴业银行 $55 $65 $51 $60 1月9日 DNB $65 $79 -- -- 1月9日 法国巴黎银行 $60 $75 $55 $70 1月8日 Stifel -- -- $55 $65 1月6日 Bernstein $80 $90 $75 $85 1月5日 Citi Research $63 $70 $55 $62 1月4日 德意志银行 $72.50 $77 $67.50 $72 12月16日 德国商业银行 $73 $83 $69 $80 12月11日 美银美林 $77 -- $72 -- 12月9日 DNB $70 $80 -- -- 12月9日 瑞士信贷 $75.25 $80 $70 $75 12月2日 巴克莱 $72 -- $66 -- 12月1日 法国兴业银行 $70 $70 $65 $65 12月1日 法国兴业银行 $90 $90 $82 $81 11月25日 汇丰 $90 $95 $86 $92 11月19日 摩根大通 $82 $87.75 $77.25 $80.75 11月7日 巴克莱 $93 -- $85 -- 10月28日 德意志银行 $88.75 $90 $80.50 $80 10月24日 高盛 $83.75 $90 $73.75 $80 10月26日 Natixis $99.30 -- $93.50 -- 10月24日 德国商业银行 $85 -- $82 -- 10月24日 渣打银行 $105 $115 $99 $104 10月21日 花旗 $95.50 $95 $87.50 $85 10月21日 Jefferies $90 $98 $84 $92 10月21日 法国巴黎银行 $97 -- $88 -- 10月15日 美银美林 $98 -- $90 -- 10月14日 瑞士信贷 $97 $93 $89 -- 9月30日 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。