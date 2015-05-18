更新版 1-投行观点：高盛调降长期原油价格预估并建议出脱两家油企股

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(新增细节和评论)
* 高盛将2015年布兰特原油预估从52美元上调至58美元
* 将2020年布兰特原油预估从70美元下调至55美元
* 建议卖出BP和Statoil股票
* 将石油业前景评级从“中性”下调为“审慎”
路透5月18日 - 美国投资银行高盛调降长期原油价格预测，并建议投资人卖出两家大型油企股票，称美国页岩油生产效能提升且石油输出国组织(OPEC)增产，将高过未来的需求。
高盛股票小组在周六一份报告中，将2015年布兰特原油 均价预估从每桶52美元上调至58美元，并将2015年美国原油均价预估 从每桶48美元上调至52美元。
但高盛预期随着时间推移布兰特原油将下跌，到2020年时将为每桶55美元。
周一1100 GMT，布兰特原油约在每桶67美元。
“我们将布兰特原油2016-2019年预估调降到60-65美元，2020年降至55美元。”高盛称。
“我们预期美国页岩油及OPEC将满足全球石油需求，页岩油正继续受益于生产效能和生产率的提升，”高盛在给客户的报告中称。
高盛表示，“这种下跌期拉长的油价”将给综合型石油企业“带来明显压力”，迫使它们重新思考股利政策。
“因此，我们把石油股前景的评级从‘中性’调降为‘审慎’。”高盛称。
高盛将BP 和Statoil 的评级从“中性”降为“卖出”，称BP有长期派息风险，Statoil则现金流承压。
高盛称，预期2016-2020年布兰特和美国原油每桶价差在5美元。
高盛预估值变化请参阅 。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月
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