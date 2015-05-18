版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 21:33 BJT

美国热股：阿里巴巴因假货问题遭诉，盘初股价跌逾1%

路透5月18日 - 一批奢侈品厂商周五起诉阿里巴巴 ，声称阿里巴巴明知故犯，允许假货商将假冒商品销往全球。

阿里巴巴股价周一盘初下跌约1.3%，周五收报88.46美元。(完)

(编译 蔡美珍 审校 张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐