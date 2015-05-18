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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 21:34 BJT

美国热股：英特尔与Altera恢复并购谈判，Altera盘初劲扬6%

路透5月18日 - 纽约邮报报导，晶片制造商英特尔 与Altera 恢复并购谈判，交易可能高于130亿美元。

英特尔股价周一盘初大致持平，上周五收报32.99美元。Altera盘初上涨约6%，上周五收报44.42美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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