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亚洲 | 2015年 5月 18日 星期一 21:33 BJT

美国热股：京东与上海医药合作医药电商，盘初股价小跌

路透5月18日 - 中国大型医药生产及销售企业--上海医药 周一公告称，上周五已与京东 旗下子公司北京京东世纪贸易有限公司签订战略合作框架协议，双方将在处方药电子商务等领域建立全面战略合作伙伴关系；并将共同增资上药云健康，打造医药电子商务和移动医疗的生态系统。

京东股价周一盘初微跌约0.1%，上周五收报33.4美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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