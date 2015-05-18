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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 21:32 BJT

美国热股：女装零售商Ascena以21.5亿美元收购Ann，Ann盘初劲扬逾21%

路透5月18日 - 女装零售商Ascena 宣布，同意以21.5亿美元收购对手Ann Inc 。

Ascena股价周一盘初上涨约8%，上周五收报14.21美元。Ann Inc盘初大涨逾21%，上周五收报38.71美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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