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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 21:14 BJT

企业并购：英特尔与ALTERA上周进行协商--CNBC

路透5月18日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，英特尔 与ALTERA 上周进行协商。(完)

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