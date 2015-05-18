美国股市：小幅开低，观望NAHB房屋市场指数

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透5月18日 - 美国股市周一小幅开低，市场等待全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数公布，这可能影响美联储对于升息时机的评估。
NAHB房屋市场指数预计1400GMT公布，料为小幅上扬。
道琼工业指数 盘初下跌1.97点，或0.01%，报18,270.59点；标普500指数 跌1.9点，或0.09%，报2,120.83点；Nasdaq综合股价指数 跌7.77点，或0.15%，报5,040.52点。(完)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。