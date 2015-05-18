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市场报道 | 2015年 5月 18日 星期一 21:39 BJT

美国股市：小幅开低，观望NAHB房屋市场指数

路透5月18日 - 美国股市周一小幅开低，市场等待全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数公布，这可能影响美联储对于升息时机的评估。

NAHB房屋市场指数预计1400GMT公布，料为小幅上扬。

道琼工业指数 盘初下跌1.97点，或0.01%，报18,270.59点；标普500指数 跌1.9点，或0.09%，报2,120.83点；Nasdaq综合股价指数 跌7.77点，或0.15%，报5,040.52点。(完)

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