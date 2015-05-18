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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 21:57 BJT

美国个股：美上诉法院部分推翻2012年苹果控告三星电子胜诉的判决

路透纽约5月18日 - 美国上诉法院周一部分推翻2012年苹果控告三星电子胜诉的9.30亿美元判决。(完)

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