版本:
中国
债券 | 2015年 5月 18日 星期一 22:19 BJT

标题新闻：IMF上调意大利今明两年GDP增长预估至0.7%和1.2%，称应利用有利的外部环境进行改革

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐