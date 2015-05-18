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货币新闻 | 2015年 5月 18日 星期一 23:40 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶需求下降

路透5月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一走低，因对各类型船舶的需求下降。

乾散货运价指数下跌4个点，或0.63%，至630点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌4点，或0.42%，报950点。日均获利下降97美元，至6,849美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑1点，或0.17%，报578点。日均获利下降8美元，至4,622美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 下降1点，至326点。超灵便型船指数 跌2点，报626点。(完)

(编译 母红；审校 李军)

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