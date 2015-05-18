金属期市：期铜因美元走强而下跌，但需求预期限制跌幅

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
* 铝正价差走宽
* 铜库存为市场需求提供一些希望
路透伦敦5月18日 - 期铜周一下滑，因美元上涨，但需求可能增强的迹象和对中国将进一步放宽政策的预期，限制期铜跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,380美元，低于周五收报的6,415美元。
美元上涨，使美元计价商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
“本周开局疲弱。美元上涨打压基本金属价格，基本金属没有对油价上涨作反应，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson说。
同时，继中国央行近期降息和提高存准后，市场密切关注中国会否出台更多刺激举措。
分析师也关注铜库存。
“扣除取消仓单，LME库存减少的情况和上海期交所铜库存下降的情况一样，”巴克莱在报告中说。
LME铜库存为337,775吨，其中37.3%已注册交割。在上海期货交易所监察的仓库中，铜库存为173,157吨，从4月初以来减少大约30%。
“两地的库存数据也支撑这一观点，尽管全球需求可能同比持平，但看来总需求较上年相对萎缩的可能性越来越低。今年初，市场担心总需求将较上年下降。”巴克莱说。
三个月期铝 收报每吨1,820美元，低于周五报1,853美元，周一盘中触及4月24日来最低1,817美元。
目前价格低于部份中国以外生产商的成本，可能促使他们降低产能。
铝价出现正价差每吨36美元，反应供应充足。
期锌 跌至2,281美元，周五收报2,291美元。期铅 下滑至1,966美元，上日报1,977美元。期锌 收盘时没有成交，买盘最后报15,875美元，上日报15,775美元。
期镍 报13,750美元，低于周五买盘最后报13,960美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
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