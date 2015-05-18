亚洲橡胶：5月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透5月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 213.5 34 - - * 6月 215.2 166 215.1 8 * 7月 217.0 135 216.8 10 * 8月 218.3 208 218.1 5 * 9月 221.0 838 220.9 249 * 10月 223.9 5612 223.8 850 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红；审校 李军)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)