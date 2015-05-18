日韩经济指标预测--5月19日-5月26日****

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月18日当周 5月19日(二) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.4% (环比年率) +1.5% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.2% +0.5% GDP资本支出(较前季) +0.8% -0.1% GDP外部需求(较前季) -0.1% +0.2% 5月20日(三) 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 4,926 外国投资日本股票(亿日圆) -- 727 5月21日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 49.9 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正12 5月22日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月25日当周 5月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 4月 -- 顺差2,293 出口(较上年同期) -- +8.5% 进口(较上年同期) -- -14.5% 5月25日(一) 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 104 5月26日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。