《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.88 -1.58 -3.64 1893129
搜狐 66.99 -0.21 -0.31 659077
网易 141.32 +0.20 +0.14 597782
百度 191.32 -1.66 -0.86 2481051
台湾
台湾积体电路 24.41 -0.15 -0.61 1876423
联电 2.24 -0.01 -0.44 207212
日月光 7.16 +0.08 +1.13 300603
硅品精密 8.20 +0.08 +0.99 649779
和信超媒体 0.72 +0.01 +1.39 63050
友达 5.07 +0.06 +1.20 107365
中华电信 32.32 -0.29 -0.89 19810
台湾国际航电 46.12 -0.08 -0.17 795243
香港
中国移动 67.63 -2.90 -4.11 380560
中国联通 17.72 -0.57 -3.12 121285
中国电信 71.22 -3.03 -4.08 33730
中芯国际 5.34 +0.09 +1.71 6522
电讯盈科 6.49 -0.08 -1.22 368
(完)
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路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。