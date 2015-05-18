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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.88 -1.58 -3.64 1893129

搜狐 66.99 -0.21 -0.31 659077

网易 141.32 +0.20 +0.14 597782

百度 191.32 -1.66 -0.86 2481051

台湾

台湾积体电路 24.41 -0.15 -0.61 1876423

联电 2.24 -0.01 -0.44 207212

日月光 7.16 +0.08 +1.13 300603

硅品精密 8.20 +0.08 +0.99 649779

和信超媒体 0.72 +0.01 +1.39 63050

友达 5.07 +0.06 +1.20 107365

中华电信 32.32 -0.29 -0.89 19810

台湾国际航电 46.12 -0.08 -0.17 795243

香港

中国移动 67.63 -2.90 -4.11 380560

中国联通 17.72 -0.57 -3.12 121285

中国电信 71.22 -3.03 -4.08 33730

中芯国际 5.34 +0.09 +1.71 6522

电讯盈科 6.49 -0.08 -1.22 368

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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