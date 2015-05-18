手机产业：苹果诉三星侵权案裁决部分获得美国联邦上诉法院支持

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
苹果与三星旷日持久的纠纷可追溯至苹果前首席执行官乔布斯(Steve Jobs)在世之时，被视为乔布斯坚决扞卫公司专有设计和技术、防止盗版的象征。
尽管此次裁决结果有好有坏，但还是对苹果的好处更多一些，维持了大部分的损害赔偿，并强化了苹果在诉状中希望予以推进的设计原则，圣克拉拉大学法学院助理教授Brian Love称。
“他们(苹果)从诉讼案一开始就辩称，他们算得上是智能手机领域真正的创新者，尽管很多技术过去已经存在，但他们采用非常简单、优雅又易于使用的设计，将智能手机推到了一个新的高度，”他表示，“要说苹果得到了保护，那也是得到了这些设计专利的保护。”
苹果与三星始于2012年的诉讼案广受关注，陪审团认定三星侵犯了苹果数项专利，包括与iPhone的设计和外观有关的专利。(完)
(编译 王丽鑫/刘秀红；审校 郑茵/白云)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。