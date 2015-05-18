手机产业：苹果诉三星侵权案裁决部分获得美国联邦上诉法院支持

苹果与三星旷日持久的纠纷可追溯至苹果前首席执行官乔布斯(Steve Jobs)在世之时，被视为乔布斯坚决扞卫公司专有设计和技术、防止盗版的象征。

尽管此次裁决结果有好有坏，但还是对苹果的好处更多一些，维持了大部分的损害赔偿，并强化了苹果在诉状中希望予以推进的设计原则，圣克拉拉大学法学院助理教授Brian Love称。

“他们(苹果)从诉讼案一开始就辩称，他们算得上是智能手机领域真正的创新者，尽管很多技术过去已经存在，但他们采用非常简单、优雅又易于使用的设计，将智能手机推到了一个新的高度，”他表示，“要说苹果得到了保护，那也是得到了这些设计专利的保护。”

苹果与三星始于2012年的诉讼案广受关注，陪审团认定三星侵犯了苹果数项专利，包括与iPhone的设计和外观有关的专利。(完)