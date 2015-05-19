欧元区经济：IMF小幅上调意大利经济增长预测，呼吁进行改革

IMF报告称赞意大利总理伦齐(Matteo Renzi)政府在提高劳动力市场、银行系统和政治机构效率方面所做的努力，但强调称还需要进行“更深入”的改革。伦齐政府执政才15个月。

意大利最近一项劳动力改革是“一个重要的开始”，但在分散合同和帮助人们找工作等领域还需要采取更多改革，报告称。意大利最新的劳动力改革降低了解聘的难度，并为雇佣长期工提供财政激励。

利用市况改善来加快私有化将提高经济效率，并帮助减少公共债务，IMF称。

Koeva Brooks敦促罗马重新确立之前的一项目标，即让每年的私有化营收占到当年国内生产总值(GDP)的0.7%左右。意大利政府上月将该占比下调至仅0.4%。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/汪红英；审校 杜明霞/戴素萍)