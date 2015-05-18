全球金融：投资者加码欧洲风险较高资产，以期拉高收益--调查

路透伦敦5月18日 - 谘询机构美世(Mercer)周一发布调查显示，欧洲机构投资人对私募债券等另类投资投入更多资金，因低收益率迫使其转往风险较高资产以拉高回报。

这份针对14国近1,100名投资者所做调查显示，另类投资配比较上年同期增加2个百分点至14%。受访投资者资产管理规模超过9,500亿欧元(1.08万亿欧元)。

“欧元区许多债市收益率位于低档甚或负值，而且风险溢价不高，加上波动性上扬，都对回报构成挑战，”美世旗下投资业务的欧洲策略研究主管Phil Edwards在声明中表示。

此外，研究集团Armstrong International对305家北美机构投资者所做调查显示，有78%受访者正投资或计画调高对欧洲另类资产的投资配比。