全球金融：投资者加码欧洲风险较高资产，以期拉高收益--调查

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透伦敦5月18日 - 谘询机构美世(Mercer)周一发布调查显示，欧洲机构投资人对私募债券等另类投资投入更多资金，因低收益率迫使其转往风险较高资产以拉高回报。
这份针对14国近1,100名投资者所做调查显示，另类投资配比较上年同期增加2个百分点至14%。受访投资者资产管理规模超过9,500亿欧元(1.08万亿欧元)。
“欧元区许多债市收益率位于低档甚或负值，而且风险溢价不高，加上波动性上扬，都对回报构成挑战，”美世旗下投资业务的欧洲策略研究主管Phil Edwards在声明中表示。
此外，研究集团Armstrong International对305家北美机构投资者所做调查显示，有78%受访者正投资或计画调高对欧洲另类资产的投资配比。
欧洲退休及保险监管当局EIOPA去年对保险业者首度进行压力测试，今年打算对退休基金实施类似的测试，因担忧机构投资者对基础建设等流动性较差资产的曝险仓位增多。(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。