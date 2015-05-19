修正-全球金融：投资者加码欧洲风险较高资产，以期拉高收益--调查

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(更正：第二段“1.08万亿欧元”有误，应为“1.08万亿美元”)
路透伦敦5月18日 - 谘询机构美世(Mercer)周一发布调查显示，欧洲机构投资人对私募债券等另类投资投入更多资金，因低收益率迫使其转往风险较高资产以拉高回报。
这份针对14国近1,100名投资者所做调查显示，另类投资配比较上年同期增加2个百分点至14%。受访投资者资产管理规模超过9,500亿欧元(1.08万亿美元)。
“欧元区许多债市收益率位于低档甚或负值，而且风险溢价不高，加上波动性上扬，都对回报构成挑战，”美世旗下投资业务的欧洲策略研究主管Phil Edwards在声明中表示。
此外，研究集团Armstrong International对305家北美机构投资者所做调查显示，有78%受访者正投资或计画调高对欧洲另类资产的投资配比。
欧洲退休及保险监管当局EIOPA去年对保险业者首度进行压力测试，今年打算对退休基金实施类似的测试，因担忧机构投资者对基础建设等流动性较差资产的曝险仓位增多。(完)
(编译 龚芳; 审校 许娜)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-