欧洲金融：银行监管机构为影子银行监管新规辩护

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
这项定义包含银行业用来做为证券化债务的工具，这个领域是欧盟资本市场联盟计划(CMU)中的一个优先事项，以在银行业抑制放款的同时，提振对企业融资。
德意志银行一位官员说，纳入证券化与CMU计划的目标互相矛盾。
但欧洲央行金融稳定专家Alexander Hodbod说，这项指导原则并非“大幅钳制”以市场为基础的金融。Hodbod也是负责监督顶级欧元区放款银行的EBA成员。
他说，这个领域可以在银行业面临压力时扮演“备胎”角色。
“你必须在这两方面画出界线，”他说，这样的界线意味着两者都不会在危机中失灵。
Hodbod说现在基金从银行业取得大量资金，必须有充分理由，才能让他接受为何部分资产经理应被排除在EBA定义之外。
他表示，监管当局不希望见到如此庞大的信贷从核心银行体系转到影子银行，25%的上限规定对于遏制风险而言已是相当宽松。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,5