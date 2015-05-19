欧洲金融：银行监管机构为影子银行监管新规辩护

这项定义包含银行业用来做为证券化债务的工具，这个领域是欧盟资本市场联盟计划(CMU)中的一个优先事项，以在银行业抑制放款的同时，提振对企业融资。

德意志银行一位官员说，纳入证券化与CMU计划的目标互相矛盾。

但欧洲央行金融稳定专家Alexander Hodbod说，这项指导原则并非“大幅钳制”以市场为基础的金融。Hodbod也是负责监督顶级欧元区放款银行的EBA成员。

他说，这个领域可以在银行业面临压力时扮演“备胎”角色。

“你必须在这两方面画出界线，”他说，这样的界线意味着两者都不会在危机中失灵。

Hodbod说现在基金从银行业取得大量资金，必须有充分理由，才能让他接受为何部分资产经理应被排除在EBA定义之外。