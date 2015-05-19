金砖国家：5月18日股汇市收盘纵览

路透5月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月18日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.23%或2.45点，报1,040.95点。
中国股市：沪综指小幅收跌，大盘蓝筹股走势持续疲软拖累股指
中国汇市：人民币小幅反弹收升，缺乏方向指引短线料延续窄幅整理
香港股市：恒生指数收低，外资对先前涨势了结获利
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巴西股市：巴西股市下跌，因银行类股和矿业类股承压。指标Bovespa指数 跌1.82%至56,204.23点，失守之前涨幅。
巴西汇市：拉美货币走软，因美国公债收益率走高吸引投资者出脱风险较高资产。雷亚尔兑美元 收低报3.0177/84雷亚尔，上日报2.9956/81。
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南非股市：上涨，Kumba Iron Ore< KIOJ.J>等矿业类股领涨，这些公司股价因铁矿石期货价格走高而上扬。指标Top-40指数 收升0.68%至48,262点，大盘All-share股指 升0.71%报54,409点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因美元全面走强
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印度股市：上涨近1.5%，为连续第二个交易日走高；有关雨季的预报提升了央行在6月降息的可能，绩优于上扬。指标BSE指数 收升1.33%，报27,687.30点，NSE指数 涨1.35%，报8,373.65点。两指数一度上涨1.5%。
印度汇市：印度卢比兑美元 收报63.71/72，上周五收报63.5050/5150；进口商有部分美元需求，但国内股市上扬阻碍卢比进一步下跌。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨0.07%，报1,075.470点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.09%，报587.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.85%至49.147卢布；卢布兑欧元 亦升1.97%至55.604卢布。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)