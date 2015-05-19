《中国重要政经日程》--5月19日

==========================今日重要政经日程==========================
5/19（周二）
--国务院总理李克强于5月18日至26日应巴西联邦共和国总统罗塞芙、哥伦比亚共和国总统桑托斯、秘鲁共和国总统乌马拉、智利共和国总统巴切莱特邀请，对巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利四国进行正式访问。
*--中国国际经济交流中心上午9：00-11：30召开第71期“经济每月谈”，主题为：深化财税体制改革的重点和难点。
==========================近期重要政经日程==========================
5/23（周六）
--2015清华五道口金融论坛在北京召开，至24日。
5/30（周六）
--首届中国人民大学世界经济论坛在北京召开。
--第九届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京召开。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾；审校 宿泱韫)
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全球贸易：特朗普称将尽快与加拿大和墨西哥重新谈判NAFTA
贸易专家、学者与政府官员称，加拿大和墨西哥也将争取谈判对手作出让步，不过难度很大；他们还认为，NAFTA的零关税政策将极难改变。他们说，针对修改有关条款的重新谈判或将持续数年。
****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%